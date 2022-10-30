بالصور.. امتحانات شهر أكتوبر بمدارس القاهرة الجديدة

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 12:32 م

تفقد أيمن موسي، مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، اليوم الأحد، انتظام سير العملية التعليمية من خلال المتابعات المتنوعة لأقسام الادارة.

وأكدت هبة إسماعيل، وكيل الإدارة، أن التعاون من أساسيات العمل وتوجه الجميع، حيث تمت متابعة مدرسة الدكتور سمير فهمي الرسمية لغات بقيادة زينب شحاته مديرة المدرسة وانتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة وطابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المتميزة ومتابعة مديرة المدرسة للعملية التعليمية بقاعات التدريس وبداية امتحانات شهر أكتوبر 2022.

جدير بالذكر أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل تهدف لقياس نواتج التعلم لدى الطلاب ومدى استيعابهم للمعلومات الواردة بالمنهج وليس مجرد الحفظ، ولن تؤثر الامتحانات على اليوم الدراسي في كافة المناهج الدراسية، ويتم تقييم الطلاب من خلال 3 اختبارات في الفصل الدراسي الأول، وهي "اختبارات شهر أكتوبر - اختبارات شهر نوفمبر – اختبارات نصف العام الدراسي".

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