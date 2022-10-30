أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 08:59 ص

استقر سعر الدولار، اليوم الأحد، فى بداية التعاملات مع توقعات بارتفاع الأسعار، وقفز سعر الدولار بمقدار 3.18 جنيه، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2 % .

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 22.90 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو22.85 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد نحو 22.90 جنيه للشراء، 23 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع، وبلغ في إيجي بنك نحو 22.80 جنيه للشراء، 22.90 جنيه للبيع.