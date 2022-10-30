أوكرانيا: مقتل 57 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية جنوب البلاد

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 08:47 ص

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 57 جنديا روسيا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة.

وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية وقامت، بزعم التحضير لعمليات دفاعية، بإجلاء قسري للسكان المحليين في بلدة نوفا كاخوفكا الواقعة على ضفاف نهر دنيبرو.

وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 190 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 57 جنديا وتدمير نظام مدفعية وقذائف هاون ذاتية الدفع من طراز Akatisia ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Nona-C ودبابة و7 وحدات مصفحة.