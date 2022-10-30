الرئيس الأمريكي يؤكد وقوف بلاده مع كوريا الجنوبية بعد حادث "الهالوين"

الأحد 30/أكتوبر/2022 - 02:43 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقوف بلاده مع كوريا الجنوبية بعد حادث تدافع «الهالوين»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبلغت حصيلة ضحايا حادث تدافع وقع أثناء الاحتفالات بعيد "الهالوين" في أحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية إلى 146 قتيلًا و150 مصابًا.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "146 قتيلًا و150 مصابًا في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين بحي إيتايوون في سيول".

وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.

وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.

أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات

كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.

قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.