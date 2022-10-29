باليه تنمية المواهب يختتم احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر

السبت 29/أكتوبر/2022 - 11:43 م

ينظم مركز تنمية المواهب برئاسة دكتور عبد الوهاب السيد عرض بالية لفرقة المركز التي تضم راقصات من مختلف الأعمار، وذلك في الثامنة من مساء غدا الأحد بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك استكمالا لإحتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.

يتضمن برنامج الحفل عدد من الاستعراضات منها يا حبييتي يا مصر وبشرة خير، كما تقدم الفرقة فقرات مختارة من عروض الباليه العالمية منها كسارة البندق وبحيرة البجع وبنت فرعون وكوبليا، بالإضافة الى اوبريت انتصارات اكتوبر من تصميم و إخراج دكتور نادر ابو المجد ومساعدة دكتورة ندى الجندي.

وكذلك يتضمن الحفل عروض فردية "صولو" للباليرينات نور ناد ، فرح ضياء ، مريم حسام، فريدة شريف و مريم نيازي، كما أضيفت فقرة يشارك خلالها الراقصات آبائهم رقصة "فالس".