بالصور.. ندوة بجامعة طنطا عن مبادرة ريادة الأعمال

السبت 29/أكتوبر/2022 - 10:53 م

أقامت كلية التربية بجامعة طنطا ندوة تحت عنوان"مشروع تنمية الأسرة المصرية.. مدخل لتنمية مبادرة ريادة الأعمال" لدى طلاب كلية التربية .



ياتى ذلك في إطار التعاون بين جامعة طنطا والمجلس القومي للمرأة ومشروع حياه كريمة، وانطلاقا نحو توعية طلاب الجامعة بأهم القضايا والمحاور التى تتبناها الدولة فى خطتها الاستراتيجية 2030 وترسيخا لدور الجامعة والكلية فى نشر الوعى الثقافى والاجتماعى والحضارى وتوعية الطلاب بالمشروعات القومية ومحاربة الافكار السلبية.







حاضر باللقاء الدكتورة شيماء أغا عضو المجلس القومي للمرأة، والدكتورة زينب سامي مسئول مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية.

وأشارت الدكتورة شيماء أغا إلى أن من أهم سمات رائد الأعمال الشغف والمرونة والتركيز ومهارة التواصل مع الغير.



وأكدت أن التركيز والمرونة في إنتاج منتج قائم علي إشباع حاجة الجمهور، سبب أساسي في نجاح مشروعك والابتكار من أهم مقومات نجاح رائد الاعمال.



وأشارت إلي أن من أهم السبل لتحقيق الاستقلال المالي هو الاتجاه الي العمل الحر.



وتابعت أن النجاح كرائد عمل يتطلب البعد عن التفكير بفكر الموظف العادي وإنما تبني فكر رائد الأعمال.





كان اللقاء تحت رعاية الدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الحسينى هلال عميد كلية التربية والدكتورة إيمان عبدالرحيم صحصاح وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وأدار اللقاء الدكتور محمد طه أستاذ أصول التربية بكليه تربية طنطا