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السبت 29 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول وليدز يونايتد
ليفربول وليدز يونايتد
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويستضيف ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، نظيره ليدز يونايتد اليوم السبت 29-10-2022، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة واستقر يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول على تشكيل مباراة اليوم ضد ليدز يونايتد  في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندري روبرتسون

خط الوسط: كارفاليو، فابينيو، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، داروين نونيز

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، فيما يحل ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 

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