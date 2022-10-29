مايا مرسي تستقبل وفدًا من تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الإفريقية

السبت 29/أكتوبر/2022 - 04:18 م

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، والوفد المرافق لها من تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية SOAWR، والذى ضم الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة المساواة الآن، وبعض المديرين بالمؤسسة.

هدف اللقاء لمناقشة بعض القضايا الهامة والمحورية المتعلقة بالمرأة . حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون القائم بين جمعية الحقوقيات المصريات ومنظمات المجتمع المدني العربية والأفريقية ومن بينها تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR)، لما لذلك من عظيم الأثر في تبادل الخبرات والثقافات بين البلدان وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الارتقاء بدور المرأة المحلى والإقليمي ومن أجل خدمة الوطن والبلاد.

وقالت مايا مرسي:"تجمعنا قضايا مشتركة لابد من التعاون من أجل ايجاد حلول لها ومساعدة الأجيال القادمة للحصول على مستقبل أفضل"، مشيرة إلى ضرورة تجميع أصوات المرأة الأفريقية حتى تصل لأعلى مستوى وان تحصل على حقوقها كاملة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن المرأة المصرية مرت بالعديد من التحديات خلال السنوات التى سبقت ثورة يونيو، وهي الآن على الطريق الصحيح نحو الحصول على حقوقها والوصول إلى ما تسعى إليه دائماً، مع وجود ارادة سياسية قوية تدعمها وتساندها في كافة المجالات.

وأكدت رابحة فتحى، أن جمعية الحقوقيات المصريات تجمعها علاقات قوية مع عدد من منظمات المجتمع المدني بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، ومستمرة في توسيع مجال العلاقات في باقي افريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد الوفد بالإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية في كافة المجالات حتى الآن، ودور المجلس القومي للمرأة في الوصول للسيدات على الارض لتوعيتهن والتعرف على المشاكل والعقبات التى تواجههن ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال سن وتعديل التشريعات والقوانين التى تساعدهن في الحصول على حقوقهن .

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