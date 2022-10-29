أسعار العملات االأجنبية والعربية اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

السبت 29/أكتوبر/2022 - 10:07 ص

استقرت أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية امام الجنيه المصري اليوم السبت على نفس اسعار امس نظرا لاجازة البنوك اليوم.

وسجل الدولار 22.8503 جنيهًا للشراء 22.9600 جنيهًا للبيع ، و سعر اليورو إلى 22.8914 جنيهًا للشراء، 23.0105 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني الى 26.5086 جنيهًا للشراء،26.6451 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.1581 جنيه للشراء و 3.1754 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 23.0834 جنيهًا للشراء، 23.2036 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 15.6412 جنيهًا للشراء، 13.5868 جنيهًا للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، جاء سعر الريال السعودي ال 6.0796 جنيهًا للشراء، 6.1113 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 73.8201 للشراء و 74.1986 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.2203 جنيهًا للشراء، 6.3203 جنيه للبيع.