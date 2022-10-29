ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

السبت 29/أكتوبر/2022 - 09:10 ص

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022، فى بداية التعاملات بنحو 15 جنيه للجرام .

وسجل سعر جرام الذهب اليو عيار 24: 1393 جنيها، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21: 1220 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18: 1044 جنيه، فيما سجل عيار 14: 813 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9790 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24: 43.120 الف جنيه .

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 13.75 بالمئة، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.