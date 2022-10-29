شمس تتعرض للإغماء بعد عرض “زقاق المدق”

السبت 29/أكتوبر/2022 - 03:27 ص

تعرضت الفنانة شمس لحالة إغماء بعد انتهاء عرض مسرحية “زقاق المدق” مساء أمس الجمعة.

وتواصلت “البوابة نيوز” مع الفنان هاني عبد الهادي الذي يقوم بدور جعدة في العرض المسرحي زقاق المدق وطمأن الجمهور على شمس وقال:"الحمد لله هي في بيتها حاليا، كانت تعاني من دور برد وضغطت على نفسها وحضرت للعمل وعرضت لكن بعد العرض تعبت والحمد لله هى فى بيتها وتتحسن".

“زقاق المدق” مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ رؤية درامية وأشعار محمد الصواف البطولة لكوكبة من النجوم والفنانين دنيا عبد العزيز، مجدى فكرى، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، عبد الله سعد، سيد جبر، حسان العربى، مراد فكرى، سارة مصطفى ، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، أحمد مصطفى، محمد النوبى، إخراج عادل عبده .