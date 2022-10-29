جهاز تنمية المشروعات يدعم المرأة ويمول مشروعاتها بـ 12.9 مليار جنيه خلال 8 سنوات

السبت 29/أكتوبر/2022 - 12:04 ص

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة 25 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى الذى بنظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان "المجتمع المدنى والتنمية المستدامة" بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية برعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت سالى سعدة، رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات خلال المؤتمر مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التمويل، بالإضافة إلى الإقراض المباشر من 33 فرعا للجهاز بكافة المحافظات فضلا عن تمويل مشروعات ريادة الأعمال وفقا لآلية رأس المال المخاطر، مضيفة أن الجهاز يتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ويقوم بالتركيز على مشروعات الإقراض الجماعى للسيدات والمرأة المعيلة وذوى الهمم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت سعدة، أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات المواطنين خاصة الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة، موضحة أن الجهاز قام خلال 8 سنوات بضخ تمويل قدره 12.9 مليار جنيه لمشروعات المرأة تم من خلالها إقامة 767.296 مشروعا صغيرا ومتناهيا أتاحت ما يزيد على 943 ألف فرصة عمل كما تم تدريب ما يزيد على 32 ألف سيدة وفتاة على أسس ريادة الأعمال مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.

يذكر أن مشاركة الجهاز في مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى تأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد المستثمرات العرب إحدى الكيانات الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة، حيث شارك اتحاد المستثمرات العرب في الدورتين الثالثة والرابعة من معرض تراثنا الذى نظمه الجهاز برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نظم الجهاز دورة تدريبية لإعداد مدربين من اتحاد المستثمرات للتوسع في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقامت الدكتورة هدى يسى رئيس الاتحاد والمؤتمر بتقديم درع التكريم سالى سعدة بحضور حرم رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتشيتش".

ويذكر أن المؤتمر انطلقت فعالياته أمس الخميس ويستمر حتى الأحد 30 أكتوبر 2022