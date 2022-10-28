السوبر المصري.. السولية: التركيز والجمهور سبب التتويج

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:00 م

أعرب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك اليوم.

ووجه السولية الشكر إلى جمهور الأهلي الذي يساند الفريق في كل الأوقات الصعبة، وظهر اليوم في ثوب رائع، وكان له الدور الأهم في الفوز، قائلًا: «الكرة للجمهور، لأجلهم نلعب ونفوز ونبذل كل ما في وسعنا».

و قالً: «توفيق ربنا ثم تركيز اللاعبين اليوم، وجمهور الأهلي العظيم الذي ساند الفريق، كانت مفاتيح التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك».

وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على غريمه ومنافسه التقليدي الزمالك بهدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.

سجل اللاعب البرازيلي برونو سافيو الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.