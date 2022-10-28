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الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفنان محمد محمود يكشف كواليس فيديو رونالدو

محمد محمود
محمد محمود
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أكد الفنان  القدير  محمد محمود أن  يعشق المسرح بشكل كبير ولذا قصر معظم حياته بين أركانه حتى خرج على المعاش وهو الأمر الذي عطله عن عمله في السينما والدراما.

وكشف محمود خلال ظهور خاص مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض، أن الفيديو الذي حقق مشاهدات عالية مع صديقه الفنان محمود البزاوي حول دعوته للاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو للعب في صفوف نادي اتحاد الدلتا، دعاية لعمل سينمائي جديد سوف يتم طرحه بدور العرض قريبا.

كما تناول محمود المثير من الأسرار في حياته الفنية وعلاقته بعدد من النجوم ومنهم النجم محمد هنيدي والفنان الكبير يحيى الفخراني وغيرهم.

وخلال الحلقة أيضا فجر الفنان قيس عبد الفتاح العديد من المفاجآت حيث قال «كل بطلة» اشتغلت معاها حبيتها وحبتني» وردا على سؤال للإعلامية إيمان أبو طالب «حبيت السندريلا» رد قيس قائلا «مفيش حد يشتغل معاها غير أما يحبها».

أبو طالب السينما والدراما الفنان القدير الفخراني السندريلا