أمير رمسيس : مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيكون"واعدا"

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 08:26 م

قال المخرج والكاتب أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي أن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام سيكون "واعد" ، والتعاون مع الفنان حسين فهمي "ممتع" ولديه مغامرة كبيرة وأفكار جريئة.

واضاف رمسيس خلال مداخلته مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض والذي يذاع على شاشة الحياة ، أن حسين فهمي صاحب فكرة ترميم أفلام مصرية في دورة القاهرة السينمائي هذا العام موضحا أن الفكرة ستتكلف كثيرا .

وأوضح أن دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام راعت قضية المناخ فيما يخص المطبوعات واستخدام البلاستيك مضيفا أنه تم وضع الـdress code للفنانين .

وناشد رمسيس الفنانين الالتزام بها خاصة أنه كانت هناك " ريش وحاجات بتنور." يرتديها الفنانون في المهرجانات السابقة لا تعبر عن ثقافتنا موضحا اننا نحاول ان نقضي على فكرة بعض الفنانين بجذب الانتباه من خلال اللبس.

وأضاف أنه لن يتم منع فنان من الدخول لمهرجان القاهرة بسبب لبسه رغم أنه في المهرجانات العالمية يتم المنع في حالة عدم الالتزام بالكود درس.