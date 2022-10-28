وزيرة المرأة التونسية تشيد بدعم الأمم المتحدة للتمكين الاقتصادي للمرأة

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 06:06 م

أشادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، بجهود هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعمها المتواصل لبرامج الوزارة ومشروعاتها، ولاسيما في مجال تكريس حقوق المرأة ودعم التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم /الجمعة/، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بيقونا لازاقاباستار، بمناسبة انتهاء فترة عملها بتونس.

واستعرضت الوزيرة أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بحملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبلين، مشيرة إلى أن الحملة ستركز على دور التنشئة والثقافة في الوقاية من العنف ضد المرأة، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية العمل أكثر على الجانب الوقائي لمقاومة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على المجتمع.

من جهتها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بمستوى التعاون بين الطرفين، مؤكدة حرص المنظمة الأممية على مواصلة العمل الثنائي وإثراء مجالات الشراكة ودعمها بما يضمن وضع آليات مشتركة تعزز مكاسب المرأة وتدعم مساهمتها الفاعلة اقتصاديا.