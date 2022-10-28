السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 06:05 م

تسلم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الجمعة/، مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني - أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) - أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسلم مهامه رسميا كرئيس للحكومة وقائد عام للقوات المسلحة العراقية خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وكان البرلمان العراقي، قد منح الثقة، خلال جلسة عقدت مساء أمس /الخميس/، لحكومة محمد شياع السوداني.