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الجمعة 28 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه

الريال السعودى
الريال السعودى
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس بعد ارتفاعه عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
 

سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى6.07  جنيه للشراء.
و 6.10  جنيه للبيع.، و فى بنك الإسكندرية و6.08  جنيه للشراء، 6.13  جنيه للبيع.
 

كما سجل سعر الريال فى  البنك التجارى الدولى cib 6.07 جنيه للشراء.
6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر6.07 جنيه للشراء 6.12 جنيه للبيع.
 

وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك البركة6.11  جنيه للشراء و6.17  جنيه للبيع، وسجل  بنك قناة السويس 6.12  جنيه للشراء، 6.17  جنيه للبيع.
 

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