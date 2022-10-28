سعر الريال السعودى مقابل الجنيه

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 05:09 م

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة على نفس أسعار أمس بعد ارتفاعه عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.



سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى6.07 جنيه للشراء.

و 6.10 جنيه للبيع.، و فى بنك الإسكندرية و6.08 جنيه للشراء، 6.13 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib 6.07 جنيه للشراء.

6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر6.07 جنيه للشراء 6.12 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك البركة6.11 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع، وسجل بنك قناة السويس 6.12 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.

