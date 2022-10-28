أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مساء الجمعة

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 04:16 م

استقرت أسعار العملات سواء العربية أو الأجنبية امام الجنيه المصري اليوم الجمعة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، نظرا لاجازة البنوك اليوم.

سجل الدولار 22.8503 جنيهًا للشراء 22.9600 جنيهًا للبيع ، و سعر اليورو إلى 22.8914 جنيهًا للشراء، 23.0105 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني الى 26.5086 جنيهًا للشراء،26.6451 جنيهًا للبيع.

سجل اليوان الصيني سعر 3.1581 جنيه للشراء و 3.1754 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 23.0834 جنيهًا للشراء، 23.2036 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 15.6412 جنيهًا للشراء، 13.5868 جنيهًا للبيع

وعلى مستوى العملات العربية ، جاء سعر الريال السعودي ال 6.0796 جنيهًا للشراء، 6.1113 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 73.8201 للشراء و 74.1986 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.2203 جنيهًا للشراء، 6.3203 جنيه للبيع.