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الجمعة 28 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة

دولار
دولار
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واصل سعر الدولار، اليوم الجمعة، استقراره  بعد أن حقق أمس، ارتفاعًا بمقدار 3.18 جنيه، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة2%  .

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 22.90 جنيه للشراء و23 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى نحو22.85 جنيه للشراء، 22.95 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد  نحو 22.90 جنيه للشراء ، 23 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 22.95 جنيه للشراء، 23.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في إيجي بنك نحو 22.80 جنيه للشراء، 22.90 جنيه للبيع.

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