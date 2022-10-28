حديث الجمعة.. التغلب على الفشل الدراسي

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 01:09 م

تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

وتناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور محمد العمامي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسائل هامة للتغلب على الفشل الدراسي، والسعي نحو التفوق في العلم للوصول إلى أعلى درجات الرقي في الحياة.

يشار إلى أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.