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الجمعة 28 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حديث الجمعة.. التغلب على الفشل الدراسي

اسم الشيخ.. محمد
اسم الشيخ.. محمد العمامي
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تقدم لكم البوابة نيوز بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية برنامج "حديث الجمعة"، والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الفرد والمجتمع.

وتناولت حلقة اليوم التي يقدمها الدكتور  محمد العمامي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رسائل هامة للتغلب على الفشل الدراسي، والسعي نحو التفوق في العلم للوصول إلى أعلى درجات الرقي في الحياة.

يشار إلى أنه يعرض عبر موقع البوابة نيوز، حلقة كل يوم جمعة، بالتنسيق مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تتناول المواضيع الشائكة والفتاوى التي تهم جميع المسلمين.

 

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