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الجمعة 28 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إيطاليا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة

إيطاليا
إيطاليا
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 أكدت إيطاليا، اليوم /الجمعة/، التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية مع الجزائر وخاصة في قطاع الطاقة. 
وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).
وتم التأكيد - خلال الاتصال - على العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ايطاليا الجزائر الطاقة