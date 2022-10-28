إيطاليا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 11:56 ص

أكدت إيطاليا، اليوم /الجمعة/، التزامها بتعزيز الشراكة الثنائية مع الجزائر وخاصة في قطاع الطاقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية - في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي).

وتم التأكيد - خلال الاتصال - على العمل من أجل الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.