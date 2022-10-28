انتظام عملية التصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:43 ص

بدأ التصويت الإلكتروني لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 2022، اليوم الجمعة، وتم فتح اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وسط انتظام لسير العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 141 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا17 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.

وتُجرى العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكترونية الذي أقره الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية.

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