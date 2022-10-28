أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 69 ألفا و700 جندي منذ بدء العملية العسكرية

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 10:22 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 69 ألفا و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2640 دبابة و5 آلاف و378 من المركبات المدرعة و1698 من النظم المدفعية و379 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و272 طائرة و251 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 151 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و88 مركبة وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.