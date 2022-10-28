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الجمعة 28 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الروسي: استخدام الغرب الدولار كسلاح قوض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشو ستين
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 أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشو ستين، أن استخدام الغرب الدولار كسلاح، قوض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية.
وأضاف ميشو ستين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها، وخلق المشاكل حول العالم، لذا على الدول الأخرى أن تجري معاملاتها بعملاتها الوطنية.

الغرب الدولار الاحتياطات المالية الدولية