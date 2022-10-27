بالفيديو.. مروان شاهين: محمد خان قدم 6 أعمال لأحمد زكى

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 10:24 م

قال مروان شاهين الكاتب الصحفى والناقد الفني بالبوابة نيوز، إن الراحل المخرج الكبير محمد خان قدم أول عمل فني له مع الفنان الراحل نور الشريف، بالإضافة للفريق المشارك في العمل ومن بينهم نجوم بارزين، لافتا الي أن اشتراكه مع الفنان الراحل نور الشريف في أول أعماله الفنية تعتبر دفعة قوية في الإخراج.

وأضاف الناقد الفني خلال لقاء ببرنامج "نهارك سعيد"، عبر فضائية، النايل لايف "، أن أول بطولة مطلقة للفنان يحيى الفخرانى كان فيلم "خرج ولم يعد"، وكان الراحل محمد خان هو المخرج لذلك العمل الفني.

وتابع مروان شاهين، أن المخرج الكبير محمد خان تعامل في أدوارة مع كبار النجوم والفنانين في مصر ومن أبرزهم الفنان الكبير عادل إمام في فيلم الحريف.

وأردف شاهين، أن الفنان الراحل أحمد زكي قدم أدوارا كثيره كانت من إخراج الراحل محمد خان و كان عددهم 6 أفلام أبرزها “أيام السادات، مستر كارتية، وزوجة رجل مهم”.

وأكد الناقد الفني، أن المخرج الراحل محمد خان صنفت أعماله ضمن مدرسة الواقعية الجديدة وكان متواجد فيها عدد من المخرجين المشهورين، لافتا إلي أن أعمال الراحل محمد خان تميزت بالحديث عن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وحل مساء أمس الأربعاء، ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل محمد خان، أحد أهم مخرجي جيل الواقعية الجديدة الذي ضم كل من:«عاطف الطيب، محمد خان، داود عبدالسيد، خيري بشارة» وقدم أعمالًا كثيرة في الثمانينات والتسعينات تعتبر من أهم الأعمال في تاريخ السينما على مدار تاريخها.

ولد محمد خان يوم 26 أكتوبر عام 1942، وتوفى في 26 يوليو 2016، من أب باكستني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية قبل وفاته.

في عام 1956، سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون، فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن.

عاش محمد خان فترة طويلة في إنجلترا، دامت سبع سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963. بعدها عاد إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي مع الفنان نور الشريف من خلال فيلم ضربة شمس ثم قدم بعدها أفلامًا كثيرة أبرزها:«طائر على الطريق، الرغبة، خرج ولم يعد، الحريف، أحلام هند وكاميليا، فارس المدينة، بنات المصنع».



