فيديو.. مروان شاهين: محمد خان ترك الهندسة من أجل السينما

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 10:19 م

قال الكاتب الصحفى والناقد الفنى بالبوابة نيوز مروان شاهين ، إن المخرج الكبير الراحل محمد خان كان من ضمن المخرجين المتميزين للغاية في كافة أعمالهم التي قدموها فى تاريخهم الفني.

وتحدث الناقد الفني عن نشأة المخرج الراحل محمد خان قائلا: خلال لقاء ببرنامج " نهارك سعيد "، عبر فضائية ، النايل لايف "، أنه ولد لأب باكستاني وام مصرية وسافر لندن من أجل دراسة الهندسة المعمارية لافتا الي أنه تعرف علي صديق سويسري في رحلتة الدراسية واقنعة بتغير مجالة الإتجاة للسينما

وتابع شاهين، عقب سبع سنوات عاد المخرج الكبير لمصر وكان أول عمل قدمت في السينما ضربة شمس للفنان نور الشريف مؤكدا أن الفيلم وقت العرض حقق نجاح كبير للغاية .

وأشار إلى أن محمد خان كان مهمتاً بالدراما الواقعية والمهمشين والتفاصيل الصغيرة التي تهم الناس بشكل كبير خاصة البسطاء.

يشار الى أنه حلت مساء أمس ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل محمد خان، أحد أهم مخرجي جيل الواقعية الجديدة الذي ضم كل من :«عاطف الطيب، محمد خان، داود عبدالسيد، خيري بشارة» وقدم أعمالًا كثيرة في الثمانينات والتسعينات تعتبر من أهم الأعمال في تاريخ السينما على مدار تاريخها.

محمد خان ولد يوم 26 أكتوبر عام 1942، وتوفى في 26 يوليو 2016، وولد من أب باكستلني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية قبل وفاته.

في عام 1956، سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون، فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن

عاش محمد خان فترة طويلة في إنجلترا، دامت سبع سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963. بعدها عاد إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي مع الفنان نور الشريف من خلال فيلم ضربة شمس ثم قدم بعدها أفلامًا كثيرة أبرزها :«طائر على الطريق، الرغبة، خرج ولم يعد، الحريف، أحلام هند وكاميليا، فارس المدينة، بنات المصنع».







