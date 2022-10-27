وفاة الكاتب الكبير بهاء طاهر بعد صراع مع المرض

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 09:54 م

توفي منذ قليل، الكاتب الكبير بهاء طاهر، عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.



ولد بهاء طاهر في الجيزة في 13 يناير سنة 1935، وعمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975.

من أشهر روايات بهاء طاهر

الحب في المنفى

صدرت عن دار الهلال في عام 1995 وتقع في 254 صفحة وتدور أحداثها في بداية الثمانينات على لسان صحفي مصري ناصري في الخمسين من عمره، قبل وبعد الإحتلال الإسرائيلي لبيروت..

الرواية خيالية ولكن من خلالها ذكر الكاتب عدد من الوقائع الحقيقية، كقصة تعذيب بيدرو ومصرع شقيقه فريدي في تشيلي، وما حدث في عين الحلوة بجنوب لبنان.

واحة الغروب

تدور أحداث الرواية في نهايات القرن التاسع عشر مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، بطل الرواية هو ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابي، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد شديد الثراء يمزج بين الماضي والحاضر، ويقدم تجربة للعلاقة بين الشرق والغرب على المستويين الإنساني والحضاري.

فازت رواية واحة الغروب بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى عام 2008