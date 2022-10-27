ارتفاع جديد .. تعرف على سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 08:57 م

ارتفع سعر الريال السعودي فى نهاية تعاملات الأسبوع الجاري ليصل إلى نحو 6 جنيهات وسط تحرك لعدد كبير من العملات أمام الجنيه عقب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة والسماح للجنية بالتحرر أمام العملات المختلفة.



سجل سعر الريال السعودي فى البنك المركزى نحو 6 جنيهات للشراء ونحو 6.11 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى 6.07 جنيها للشراء ونحو 6.10 للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي 6.07 جنيها للشراء ونحو 6.12 جنيها للبيع

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وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 6.02 جنيها للشراء. و6.06 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 6.07 جنيه للشراء. 6.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 5.90 جنيه للشراء.

5.97 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

6 جنيه للشراء.



6.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

6.04 جنيه للشراء ونحو 6.06 جنيه للبيع