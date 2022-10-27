كيف تشتري شهادة بفائدة 17.25% خلال إجازة البنوك؟

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 07:01 م

بدأت فروع البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة) اليوم الخميس، تلقى طلبات شراء شهادات الأدخار الجديدة ذات العائد المرتفع والتي تصل إلى 17.25%.

وتمكن البنوك الثلاثة عملائها من شراء الشهادات عبر خدمات الانترنت والموبايل البنكي، خلال أيام العطلة الرسمية للبنوك، غدًا الجمعة وبعد غد السبت، إضافة لما تبقى من اليوم الخميس.

وبدءا من الأحد المقبل، يمكن للعملاء شراء الشهادة من فروع البنوك الثلاثة.

تعرض "البوابة نيوز" أسعار الشهادات وطريقة شرائها فى الثلاث بنوك:

أولا- الشهادة البلاتينة الثلاثية من البنك الأهلي المصري:

عملة الشهادة الجنيه المصري ويتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب)

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهريا.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

16.50% بدورية صرف نصف سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا والتعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

طريقة شراء الشهادة فى البنك الأهلى المصرى:

1- خدمة الأنترنت البنكى الأهلى نت.

2- خدمة الموبايل البنكى الأهلى موبايل.

ثانيا - شهادة القمة من بنك مصر:

عملة الشهادة الجنيه المصري ويتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب)

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهري.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

تصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر.

يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

طريقة شراء الشهادة فى بنك مصر:

1- خدمة الأنترنت البنكى BMonline.

2- خدمة الموبايل البنكى BMonline Mobile.

ثالثا- شهادة بريمو جولد من بنك القاهرة:

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهري.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

يتم الاستفادة من الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الاسمية.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه.

طريقة شراء الشهادة فى بنك القاهرة:

1- خدمة الأنترنت البنكى BDConline.

2- خدمة الموبايل البنكى BDConline Mobile.

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