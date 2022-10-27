الجندي: "اللى واثق من الله لا يخاف على رزقه من زيادة الدولار"

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 07:04 م

وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى كل من يقلق من المستقبل وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تسيطر على العالم كله، قائلا: “الملف انتقل من قضية اقتصادية إلى قضية عقائدية، أنت تثق في الله ولا لا تثق.. اللى ظنه بالله خير لا يخاف”، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، على فضائية dmc، اليوم الخميس: “أنا بعلن على الهوا أهو.. اللى واثق من الله لا يخاف على رزقه ولا على أولاده لا من أسعار ولا زيادة دولار، ثق في الله لن يضيعك، شوف ستنا هاجر عليها سلام الله، لما قالت لسيدنا إبراهيم، أنت تتركنا هنا في مكان لا فيه زرع ولا ضرع، قال لها هذا أمر من الله، قالت أهو أمر من الله قال نعم، فقالت انصرف راشدا فالله لن يضيعنا”.

واستكمل : “ربنا لن يضيعك.. رأيك في ربنا هو اللى هيحدد حالتك النفسية الفترة الجاية تعرف تنام ولا هتكون متوتر، ومشغول بالرزق والأزمة”.

وقفز الدولار بعد إصدار البنك المركزي اليوم الخميس، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لأول مرة من 5 شهور.