بعد قرار «المركزي».. تعرف على أعلى سعر فائدة لشهادات الإدخار الجديدة في البنوك

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 04:38 م

أعلنت بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، عن رفع العائد على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 17.25%، وبحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه لشراء الشهادة، وبدورية صرف متنوعة.

جاء ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.



مزايا وخصائص الشهادة البلاتينة الثلاثية من البنك الأهلي المصري:

العملة: الجنيه المصري.

يتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب)

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهريا.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

16.50% بدورية صرف نصف سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

المدة: 3 سنوات.



نوع العائد: ثابت.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا والتعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

مزايا وخصائص شهادة القمة من بنك مصر:

العملة: الجنيه المصري.

يتم الشراء للأفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب)

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهري.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

تصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر.

يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.



مزايا وخصائص شهادة " بريمو جولد" من بنك القاهرة:

المدة: 3 سنوات.

نوع العائد: ثابت.

سعر العائد:

16% بدورية صرف شهري.

16.25% بدورية صرف ربع سنوي.

17.25% بدورية صرف سنوي.

يتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الاسمية.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه.