طلب إحاطة بشأن زيادة معدل الأطفال المصابين بـ"تشوهات خلقية"

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 03:23 م

توجهت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدل الأطفال المصابين بـ"تشوهات خلقية" في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقالت "ثابت"، اليوم الخميس، تزايد بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاع معدل التشوهات الخلقية بين حديثي الولادة، لافتة إلى أن واحدا بين كل 30 طفلا في مصر يولد مشوهاً خلقيا.

وأردفت "ثابت"، إن عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في مصر وصل مؤخراً إلى مليون و300 طفل بينهم من يصاب بتشوهات بسيطة أو مركبة، مشيرة إلى أن تزايد النسبة تمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، وهو أمر يستدعي فتح هذا الملف للوقوف عليه والوصول إلى حلول له.

وأوضحت د. ندى ثابت، أن من أبرز العيوب الخلقية التي يتعرض لها الأطفال حديثي الولادة، وقد تسبب لهم الوفاة في بعض الأحيان: (ثقب فى القلب- وشفة أرنبية- وأعضاء غير مكتملة- الفتق الإربي)، فضلًا عن العيوب الخلقية بمجرى البول، والتي أصبحت شائعة بين حديثي الولادة ولها أكثر من شكل، كالإحليل السفلي، وضيق صمام مجرى البول، أو وجود مشكلة في فتحة البول، أو ميلاده بدون فتحة شرج.

وأرجعت نائبة البرلمان الأسباب المؤدية للتشوهات الخلقية لدى الأطفال إلى العديد من العوامل والمؤثرات يأتي على رأسها؛ الأسباب الوراثية، وتبلغ نسبتها حوالي 75% تحدث نتيجة طفرات في الجينات الوراثية التي يرثها الجنين من آبائه وأجداده، وتؤدي هذه الطفرات إلى مرض وراثي يصيب الجنين وتتسبب في ظهور العيوب الخلقية الوراثية.

كما أرجعت أسباب هذه التشوهات الخلقية إلى خلل خلقي في التكوين الجنيني أثناء مراحل النمو الأولى، أو تعرض الأم لعدوى فيروسية أثناء الحمل، أو خلل بالكروموسومات وعيوب التمثيل الغذائي.