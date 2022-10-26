ثورة علمية.. عقار يُوقف نمو السرطان

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 10:13 م

أظهر عقار تجريبي، لأول مرة، قدرته على منع جين مهم يسبب نمو العديد من السرطانات، الأمر الذى اعتبره متابعون «اختراقا علميا محتملا»، حسب ما كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.

وقال المصدر إن العلاج، المعروف باسم «OMO-١٠٣»، يعمل عن طريق تثبيط جين «MYC»، الذى ينظم الرسائل التى توصى الخلية بالانقسام والنمو المستمر.

و«التثبيط» يقصد به كبح عمل عضو من أعضاء الجسم، أو إنزيم من الإنزيمات، من خلال منع إتمام التفاعل أو النشاط أو الوظيفة.

وخلال دراسة أجريت على عشرات المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان الذى يصعب علاجه، كان الدواء قادرا على وقف نمو الورم لدى ثمانية مرضى.

من بين هؤلاء، كان اثنان منهم مصابين بسرطان البنكرياس، وثلاثة بسرطان القولون، وواحد بسرطان الرئة، والآخر مصاب بسرطان الغدد اللعابية.

ويقول العلماء إن الخلايا الطبيعية تصنع البروتين فقط عندما يحين وقت التكاثر، عكس الخلايا السرطانية التى تنتجها بكميات كبيرة وباستمرار، ما يؤدى إلى «نمو غير متزن».

وأوضحت مؤلفة الدراسة الرئيسية، الدكتورة إيلينا غارالدا، مديرة وحدة تطوير الأدوية المبكرة فى معهد فال ديبرون للأورام «VHIO» فى برشلونة: «يعد MYC أحد أكثر الأهداف المطلوبة فى مجال السرطان».

وأضافت: «هذا الجين يلعب دورا رئيسيا فى القيادة والحفاظ على العديد من أنواع السرطان الشائعة لدى الإنسان، مثل سرطان الثدى والبروستاتا والرئة والمبيض».

وتابعت: «حتى الآن، لم تتم الموافقة على أى دواء يمنع جين MYC لبدء التجارب السريرية».