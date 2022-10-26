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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا

ليفربول واياكس
ليفربول واياكس
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام بطل هولندا ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا ويحتل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وصافة المجموعة خلف نابولي المتصدر ويحتاج الريدز لنقطة واحدة من الجولتين القادمتين من أجل التأهل لدور ال ١٦.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى محمد صلاح الذي يقود هجوم ليفربول اليوم في المباراة التي ننقل بث مباشر ضد أياكس لحسم التأهل من هولندا لمصالحة جمهور الريدز بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي وآخرها الخسارة أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

واستقر يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في مباراة اليوم ضد أياك أمستردام وننقل بث مباشر لفعالياتها على تشكيل مكون من في  حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، أرنولد، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، إليوت، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، فيرمينو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا 

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