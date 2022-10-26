"شباب النواب" تطالب "الرياضة" بوضع معايير عامة للمنشآت تحقيقا للمساواة

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 08:26 م

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماعا اليوم الاربعاء ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن تأخر انشاء عدد من الهيئات الشبابية .

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حجازي بشأن تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب "منشأة شنوان- العسالتة- منشأة بخاتي-الدلاتون-ميت عافية-منشأه عصام" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

واكد النائب أنه تقدم بعدة طلبات لسرعة تطوير الملاعب المذكورة إلا أنه لم يتم البدء في تطويرها حتى الآن أو إسنادها على الرغم من عدم وجود متنفس للشباب لممارسة الرياضة وإخراج طاقتهم غير الملاعب المشار إليها بتلك القرى.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أنه قد تم إدراج إحلال ملعب منشأة بخاتى ضمن الخطة المركزية للوزارة وإنشاء ملعب خماسى للعام المالى 2022/2023.

كما أوضح أنه مدرج إحلال ملاعب (الدلاتون- ميت عافيه- منشأة عاصم) ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2023/2024، ومدرج ايضاً إحلال ملاعب (منشأة شنوان- العسالتة) ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2024/2025.

وفى هذا السياق أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بإفادة اللجنة بالمعايير التي يتم بناء عليها تحديد مراكز الشباب المدرجة في خطة الوزارة سواء للإنشاءات أو للإحلال والتجديد. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي بشأن عدم تفعيل نقل ولاية أرض الإصلاح الزراعي لمركز شباب الغابة-أنور المفتي-أبو حمص-محافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لهذا العام.

وطالب بنقل ملكية الاراضى المقام عليها مراكز الشباب محل طلب الإحاطة من هيئة الإصلاح الزراعى الى وزارة الشباب والرياضة. وأشار الى أن الشباب يقوم بسداد ايجار تلك الاراضى منذ عام 1968 فضلاً عن مشكلة مركز شباب المدينة بأبو حمص المقام على مساحة 11 الف متر مربع والتي تتمثل في مديونيته البالغة 4 مليون جنيه.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالشباب الذى يمثل 60% من الشعب المصرى والعمل على غرس الإنتماء فيهم من خلال عدة وسائل من أهمها توفير مراكز للشباب يمارسون فيه الرياضة وأنشطتهم المختلفة، مؤكداً على ضرورة إلغاء وزير الشباب والرياضة لقراره الخاص بدمج مراكز الشباب. وردًا على طلب الإحاطة أوضح عبد الخالق عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والاملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن مركزي شباب الغابة وأنور المفتى معروضان على مجلس الوزراء لإدراجهما ضمن مبادرة "حياة كريمة".. وفور الموافقة سيتم الانتهاء من إجراءات نقل ولايتهما.

وتعقيباً على ممثل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أوضح النائب احمد العرجاوي أن جميع مراكز الشباب التي أدرجت ضمن مبادرة " حياة كريمة" لم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وانما تم ادراجها بناءً على ترشيحات المحافظين للوزارات مشددًا على ضرورة أن يكون هناك اجراء رسمي من هيئة الإصلاح الزراعى.

وطالب بإعادة مناقشة الامر ورفع مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ومحاسبة الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.