"الرئاسي اليمني" يؤكد أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية للتخفيف من معاناة اليمنيين

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 06:06 م

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحماية الحقوق والحريات والتصدي للإجراءات الحوثية التعسفية بحق النساء، والقيود المفروضة على على سفرهن، وحرية انتقال الأفراد والسلع.

واستقبل العليمي، اليوم الأربعاء بقصر معاشيق بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز.

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية ضحايا الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، وتنسيق الجهود والانشطة الاغاثية، وتعزيز العمل باحكام القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.

ووضع الرئيس البعثة الدولية، أمام الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها المليشيات الإرهابية لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لها بالقوة.

وأكد أهمية تفعيل دور المنظمات الدولية، في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وحماية الحقوق والحريات والتصدي للإجراءات الحوثية التعسفية بحق النساء، والقيود المفروضة على سفرهن، وحرية انتقال الافراد والسلع.

وتطرق اللقاء الى الجهود الحكومية من أجل التقدم في ملف الإفراج عن جميع المحتجزين، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الإرهابية على التعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني، بما في ذلك الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان وإطلاق سراحه الفوري مع رفاقه المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.

وأكد اللقاء الضمانات الإجرائية المطمئنة للمنظمات الإنسانية وحمايتها من أي تداعيات لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير فريق الاغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية الدكتورة مريم الدوغاني، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن بياتريس اوكسلي، ومساعد رئيس البعثة بهاء السلامي.