كامل الوزير: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستغلال

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 04:04 م

قال كامل الوزير، وزير النقل، "إن مصر لا تبيع موانئ لكن تعطي حق امتياز لمشغلين عالميين"، مؤكدا أنها مؤخرا انتهجنا طريقا جديدا في طرح الموانئ يعتمد على استخدام الشركات المصرية والاستشاريين المحليين الذين ذو خبرة كبيرة في إنشاء الموانئ ومن ثم يتم طرح للموانئ للتشغيل والإدارة.

وأضاف الوزير، أن لدينا برنيس على البحر الأحمر، وبور توفيق والسخنة، يمكن الاستثمار بها من قبل موانئ دبي، بالإضافة إلى مينائي الأدبية والإسكندرية.

وأشار إلى أن ميناء السخنة يضم منطقة صناعية ولدينا جاهزية لإنشاء مصانع جديدة إذا طلب المستثمرين الإماراتيين.

وتابع وزير النقل، أن مصر بلد كبير وتمتلك 13 ميناء لديهم ظهير صحراوي، يمكن إنشاء مناطق صناعية بهم، مؤكدا أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي في 2024 إلى العين السخنة ومن ثم فهناك الكثير من الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستغلال الفوري.