"ثقافة شمال سيناء" يناقش كتاب "معجم اللهجة العرايشية" للكاتب حمدي نصر

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 10:33 ص

نظم فرع ثقافة شمال سيناء ندوة لمناقشة كتاب "معجم اللهجة العرايشية" للصحفي والكاتب حمدي نصر، حيث أدار الحوار الأديب محمود طبل.

في البداية رحب مدير الفرع أشرف المشرحاني بالحضور، وبدء فعاليات اللقاء ثم تلا نص رسالة المؤلف متمنيا لهم أوقات عريشية سعيدة ومقدما الشكر لكل العاملين بالحقل الثقافي بالفرع والاقليم والهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة المصرية.

شارك الكاتب عبد العزيز الغالي كونه محاضرا مستعرضا جوانب عدة من الكتاب طارحا أسئلة علي المتلقين في محاورة تفاعلية اتت بثمارها وسط غبطة الحاضرين من عايشوا تلك المفردات وغرابة الواقع السمعي علي من هم أحدث سنا، واستمر اللقاء قرابة ثلاث ساعات و تجاوبت القاعة مع المنصة في تفاصيل مفردات اللهجة العرايشية ومفردات البيت العرايشي والأمثال القديمة والتي تمثل ذاكرة الماضي وامتداد الحاضر.

ومن توصيات اللقاء، الحرص علي اقتناء هذا المعجم لكل طالب جامعي بل لكل بيت في العريش بل وفي ربوع مصر واطلقوا دعوة لاعادة طبعة بعدد مناسب من النسخ تفي رغبة الجمهور وايداع نسخ منه لمتحف التراث السيناوي لتكون بمثابة مرجع للأجيال القادمة.