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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار اليوم الأربعاء وغدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 26 أكتوبر إلى الإثنين 31 أكتوبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنـوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كل الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد غدا الخميس أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد بأنه من الجمعة 28 أكتوبر إلى الاثنين 31 أكتوبر، سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الارصاد حالة الطقس القاهرة الكبرى