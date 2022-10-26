وزير الري: 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بالمنيا وأسوان والجيزة

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 09:28 ص

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح الدكتور سويلم بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للتجمعات الريفية وتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم، من خلال التكامل وتوحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين خاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً لتحيا الحياة الأفضل التي تستحقها، بالإضافة لتوفير فرص العمل، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية.

ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية ٤٥٩١ كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٢٧١٨ كيلومترا، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٨٧٣ كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجار العمل بعدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١١٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٢٦ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط، البحيرة، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة) ، وذلك لإقامة عدد (١٢٦) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) ، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد (٤٨) قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة) ثم المراكز الطبية (٨ قطع) ، المواقف النموذجية (٦ قطع) ، المدارس (٥ قطع) ، الأسواق الحضرية (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، وحدات الإسعاف (٤ قطع).

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.