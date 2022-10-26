أسعار العملات اليوم الأبعاء 26 أكتوبر 2022

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 09:16 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء، 26 أكتوبر، وفيما يلي بيان بالأسعار:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 19.6342 جنيه للشراء، مقابل 19.7383 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 19.3377 جنيه للشراء، مقابل 19.4147 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى: 22.2102 جنيه للشراء، مقابل 22.3020 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 19.6263 جنيه للشراء، مقابل 19.7083 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 13.1746 جنيه للشراء، مقابل 13.2271 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 2.7033 جنيه للشراء، مقابل 2.7136 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 5.2232 جنيه للشراء، مقابل 5.2444 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو: 63.2401 جنيه للشراء، 63.4995 جنيه للبيع.

وأخيرا بلغ سعر الدرهم الإماراتى نحو: 5.3454 جنيه للشراء ، مقابل 5.3659 جنيه للبيع.