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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأبعاء 26 أكتوبر 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاربعاء، 26 أكتوبر، وفيما يلي بيان بالأسعار:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 19.6342 جنيه للشراء، مقابل 19.7383 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 19.3377 جنيه للشراء، مقابل 19.4147 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى:  22.2102 جنيه للشراء، مقابل 22.3020 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 19.6263 جنيه للشراء، مقابل 19.7083 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 13.1746 جنيه للشراء،  مقابل 13.2271 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 2.7033 جنيه للشراء، مقابل 2.7136 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 5.2232 جنيه للشراء، مقابل 5.2444 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدينار الكويتي نحو: 63.2401 جنيه للشراء، 63.4995 جنيه للبيع.

وأخيرا بلغ سعر الدرهم الإماراتى نحو: 5.3454 جنيه للشراء ، مقابل 5.3659 جنيه للبيع.

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