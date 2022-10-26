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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

جنيهان للجرام .. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة جنيهين للجرام مقارنة بسعر الذهب ختام  تعاملات أمس ليسجل عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1128 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب قفزة هائلة بسبب ارتفاعه عالميا، ولا زال التذبذب يسيطر على الأسعار. 

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قيمة 1289 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 قيمة 1128 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 18 قيمة 967 جنيها.

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 14 قيمة 750 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9013 جنيها.

بلغ سعر أوقية الذهب والتى تزن نحو 31 جراما 40,092 ألف جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية تختلف مصنعية الذهب من شركة إلى أخرى، بالإضافة الى الدمغة والضريبة وتبدأ من 60 جنيها للجرام وتصل إلى 150 جنيها على الجرام وترتفع مصنعية الذهب عيار 18 عن عيار 21.

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