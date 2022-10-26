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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أحمد يوسف يفوز بعضوية مجلس إدارة المجمع العلمي المصري

البوابة نيوز
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أعلن المجمع العلمي المصري فوز الدكتور أحمد يوسف بعضوية مجلس إدارة المجمع. 
جدير بالذكر أن د. يوسف عضو بالمجمع منذ عام ٢٠١٥ كما أن المجمع قد أصدر له ترجمته "لمراسلات بونابرت في مصر" بمقدمة لرئيس المجمع الراحل الكبير ابراهيم بدران ومراجعة للعالم المصري الكبير د. محمد الشرنوبي الأمين العام للمجمع وذلك بالتعاون مع المجمع العلمي الفرنسي ومؤسسة نابليون.
وكانت البوابة قد نشرت على حلقات أبرز فصول هذه المراسلات.
جدير بالذكر أن د. أحمد يوسف حاصل على وسام العلوم والفنون من الجمهورية الفرنسية بدرجة فارس.