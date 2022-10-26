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الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية السنغال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الثلاثاء، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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