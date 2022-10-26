محمد بن سلمان يستقبل رئيس جمهورية السنغال

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 02:18 ص

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض أمس الثلاثاء، الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.