أمينة عبد الله يتم استدعاؤها مرة أخرى للنيابة اليوم

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 06:15 ص

تمثل الشاعرة أمينة عبد الله، اليوم، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة لاستكمال التحقيقات معها على خلفية البلاغ المقدم ضدها بازدراء الأديان، بسبب عدد من النصوص التي تضمنها ديوان شعر "بنات للألم".

يذكر أنه تم استدعاء الشاعرة أمينة عبد الله للمثول أمام النيابة العامة يوم الأحد ١٦ أكتوبر حيث ذهبت أمينة بمحض إرادتها تنفيذا لاستدعاء تليفوني من النيابة العامة لأخذ أقوالها وفي نهاية التحقيق لليوم الأول صدر قرار باحتجازها لورود تحريات الأمن الوطن والعرض باكر الإثنين ١٧ أكتوبر وغير معلوم السبب لهذا الإجراء وبمقتضاه تم الاحتجاز في قسم شرطة الدرب الأحمر حتى صباح اليوم التالي.

وفي تمام العاشرة مساء الإثنين صدر قرار إخلاء السبيل بكفالة وكان المفترض إخلاء سبيلها بعد دفع الكفالة إلا أنها فوجئت باحتجازها في قسم شرطة الدرب الأحمر تحت دعوى انتظار توجيه الأمن الوطني، وحين سؤال المحامي تعجب وقال إن هذا الإجراء خاص بالسياسيين، ولم يتم إخلاء سبيلها إلا الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء ١٨ أكتوبر، متهمة بازدراء الأديان.