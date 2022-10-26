محافظ شمال سيناء يستقبل مدير مديرية الأوقاف

الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 12:26 ص

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء الجديد.

وأكد المحافظ على اهتمام وزارة الأوقاف بإعمار المساجد بشمال سيناء من خلال إنشاء عدد من المساجد وترميم وصيانة مساجد أخرى.

وشدد المحافظ على عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل ، والقضاء على أية أفكار متطرفة .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارا بتكليف الشيخ محمود أحمد مرزوق بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وعمل مرزوق مفتشا للدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، و عضوا في الإدارة العامة الإرشاد الديني والمكتبات بالوزارة، ثم مديرا لإدارة المكتبات، ثم مدير مكتب مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب.