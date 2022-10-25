شاهد| إماراتيون: مصر والإمارات .. قلب واحد

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 09:28 م

وصف عدد من النشطاء الإماراتيون العلاقات المصرية - الإماراتية، بالتاريخية والوطيدة، لافتين إلى أن مصر والإمارات قلب واحد ومصير مشترك.

شاهد.. ماذا قال الإماراتيون:

وتشهد مصر استعدادات مكثفة، وفعاليات مواكبة لانطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية الإماراتية المصرية، والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بمصر.



تواكب تلك الاستعدادات تغطيات شاملة ومتنوعة في وسائل الإعلام، بما فيها الصحف والمواقع الإخبارية، التي خصصت مساحات واسعة لإلقاء الضوء على خصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتاريخها، وأبرز محطاتها.