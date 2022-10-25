المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يشيد بدورة "ترشيد الخطاب الديني في السياق الأوروبي"

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 07:05 م

نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة دورة علمية بمدينة فرانكفورت تحت عنوان "دور الإمام في ترشيد الخطاب الديني في السياق الأوروبي" حضرها ما يزيد عن 100 مشارك ومشاركة من الأئمة والمرشدات والباحثين في الشأن الديني، من جميع أنحاء جمهورية ألمانيا الإتحادية.

وقد أطر هذه الدورة كلٌ من فضيلة الشيخ الطاهر التجكاني، رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، والشيخ البقالي الخمار، نائب رئيس المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، والدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب، وعبدالكريم برمضان المدير التنفيذي للمجلس الأوربي للعلماء المغاربة ببلجيكا، والدكتور عبدالحق الكواني عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا.

وقد أشاد عضو الهيئة العلمية للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا باختيار المجلس الأوربي للعلماء المغاربة لهذا العنوان المهم الذي يهدف إلى التأصيل والتوعية بضرورة ترشيد الخطاب الديني في السياق الأوربي؛ كما أشاد بالاهتمام بالدور المركزي للأئمة في هذا الإطار من أجل تمكينهم من معالجة قضايا التدين وفق عرض يحقق المواطنة، ويعزز قيم العيش المشترك داخل المجتمعات الأوروبية فِي ضوء مقاصد الشريعة وثوابت الدين وتكريم الله تعالى للإنسان.