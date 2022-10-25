ضبط شخص استولى على مليون جنيه من أربعة آخرين بدعوى توظيفها بسوهاج

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 12:10 م

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من (4 أشخاص) بتضررهم من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شندويل بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكور بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومات وتبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب إكتشاف المواطنين أمره قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.. للحيلولة دون ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المذكور وتم إستهدافه وضبطه.

وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.